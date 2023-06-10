特朗普涉機密文件案　聯邦檢察官公布37項刑事控罪

美國前總統特朗普（Donald Trump）因機密文件案遭控告後，法庭文件在6月9日曝光，他被控37項刑事控罪，包括妨礙司法公正及非法保留文件等。



路透社報道，起訴書顯示，特朗普曾展示一份為國防部準備，關於「攻擊計劃」的文件，並向一名人士披露一份與軍方在2021年軍方行動的地，。特朗普當時稱自己身為總統，原本可以解密文件，惟它仍是秘密。

至於被搜獲的機密文件，起訴書提到該批文件包括美國和外國的國防及武器能力、華府的核計劃、美國及盟友對軍事受襲時可能出現的弱點，以及應對外國攻擊的報復計劃。

起訴書亦提到，特朗普要求助手瑙塔（Walt Nauta）隱藏多箱文件，包括白宮情報簡報、關於美國及外國的軍事活動，另外亦有一份標示為2019年12月的文件談及外國支持打擊美國利益的恐怖主義問題等，避免遭他的律師及聯邦調查局（FBI）發現，因此當局將瑙塔列為共謀。

狀紙指出，特朗普及瑙塔的目的是保留自己從白宮帶走的文件，並防止聯邦法院大陪審團知悉。

特朗普會在13日、即他77歲生日的前一天到邁阿密聯邦法院應訊。

而在起訴文件公開前不久，特朗普的兩名律師特拉斯蒂（Jim Trusty）及羅利（John Rowley）9日發聲明稱，已在當日向特朗普呈辭，不會再在機密文件案及國會騷動案中擔任他的代表律師，但未提及離職原因。

特朗普同日在自己創立的社交平台Truth Social表示，會交由律師布朗什（Todd Blanche）代理此案。

特朗普隨後表示，前助手瑙塔（Walt Nauta）亦因同一案件遭到起訴。瑙塔離開白宮後，便轉赴特朗普被發現私藏密件的海湖莊園（Mar-a-Lago）擔任私人助理。