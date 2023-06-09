成為美國首名遭起訴前總統　特朗普密件案涉「7宗罪」拍片喊冤

美國前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）官司纏身，繼4月因對艷星支付掩口費案遭起訴後，他又因將機密文件帶離並私藏遭控告。路透社引述消息人士說，他面臨7項指控，包括收藏機密文件及妨礙司法公正等。



他遭起訴的具體罪名，外界還未清楚，但從特別檢察官呈交的文件可略知一二。美國廣播公司（ABC）記者在特朗普被控的消息曝光後於Twitter發布稱，他面臨最少7項控罪，包括妨礙司法公正、虛假陳述等。

這讓他成為首位遭聯邦政府控告的美國前首腦。

特朗普4月4日才因在2016年總統大選前夕支付13萬美元封口費給成人電影女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford），被控34項偽造商業記錄等控罪。他否認控罪。案件押後至12月4日再訊。

特朗普：圖為2021年1月12日，時任美國總統特朗普在美國德州（Texas）阿拉莫（Alamo）參觀美墨邊境牆時大喊大叫。（Reuters）

特朗普在當地時間6月8日晚，於其所創立的社交媒體Truth Social發布影片稱：「我是無辜的。」

他較早時在Truth Social貼文說：「腐敗的拜登政府通知我的律師，我已被起訴，似乎與那些（機密文件）箱子騙局（Boxes Hoax）有關。」

他6月8日稱司法部通知他的律師，指他已被起訴，並傳喚他13日到邁阿密聯邦法院出庭。

美國前總統特朗普已宣布再度競選總統，爭取成為共和黨提名為總統候選人資格。圖為他和妻子梅拉尼婭2022年12月31日在美國佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園參加除夕晚會。（Reuters）

美國司法部一直針對特朗昔在2021年卸任離開白宮後是否不當處理文件，以及阻擋調查和政府取回它們指控等調查。調查人員在近1年前曾在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）搜獲大約1.3萬份文件，其中100份就標示為機密檔案。即使他的律師曾稱，所有機密文件已退還政府。

圖為2021年6月25日美國司法部長加蘭在司法部出席記者會時發言。（Reuters）

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）2022年年11月1宣佈委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的兩宗重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日國會大樓暴亂事件中所扮演的角色，以及他卸任後對政府機密文件的處理。

史密斯為戰爭罪專家，曾任美國代理聯邦檢察官和紐約州檢察官，為國際刑事法院負責調查科索沃戰爭罪行的首席檢察官。