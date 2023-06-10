法國食品業同意7月起下調產品價格

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）6月9日宣布，與當地75間大型食品生產商達成協議，對方承諾7月為數以百計產品下調價格。



《衛報》報道，法國5月的通脹率為6%，降至一年來新低，而且回落速度快過預期，惟食品價格在4月仍升14%，另外當地食品業在過去三個月的利潤則升15%。

勒梅爾指出，食品生產商支付的原材料價格有減少迹象，於是向生產商施壓，最終取得共識。他表示，最快7月會有部分食品價格會下調2%至10%，受惠產品清單會在下週公布，但提到麵食、家禽類及油都是榜上有名。

勒梅爾稱，當局會巡查減價情況，如果有食品商違背承諾，將會面臨處分。

受到疫情及俄烏戰爭影響，歐洲的食品價格像能源、薪金及日用品價格一樣急升，即使貨運及燃料價格回落，外界憂慮食品製造商及超級市場無意減價，因此英法等國家採取行動。

英國的最新雜貨通脹率達17%，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上月曾與當地食品生產商會面，要求對方阻止價格上升，不過政府並沒有實施物價管制。

而在匈牙利，總理歐爾班（Viktor Orban）向部分基本食品實施強制減價令；法國早前就與大型連鎖超級市場達成協議，為生活必需品的價格設上限。該協議下週失效，政府指已計劃在夏季延長有關措施。