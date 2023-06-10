日本羽田機場長榮與泰航客機擦撞料致延誤　長榮逾190旅客受影響

日本羽田機場6月10日早上發生意外，當地時間上午11時，泰國航空一架原定飛往曼谷的班機，與長榮航空原定飛往台北松山機場的班機有碰撞，兩機都有受損。泰航飛機翼尖（winglet）與長榮機尾擦撞，有碎片落在跑道。日本放送協會（NHK）引述東京機場辦公室稱，已派員到現場查看。



機場4條跑道中，接近兩客機所停放的1條跑道（A跑道）關閉。

東森新聞網10日稱，事件影響導致部份班機延誤，或須在直中盤旋等候降落。

日本國土交通省稱，泰航編號TG683的班機上約有260名乘客和機組人員，長榮編號BR189的班機上約有200名乘客和機組人員。國土交通省羽田機場事務部稱，事件中無人受傷。

路透社10日引述一名涉事長榮客機乘客受訪稱：

在我們等待起飛時，（客機）突然發生震動，附近一架泰國飛機的機翼有一部份不見了。 長榮客機乘客

這個航班過蹤應用程式畫面顯示在日本羽田機場，泰國航空一班機（原定飛往曼谷）傳出與一部長榮航空班機（原定飛往台北松山機場）在2023年6月10日上午發生碰撞後，該處上空航空交通看來相當繁忙。（Flightradar24截圖）

東森新聞網10日稱，長榮客機當時在滑行道上等候進入跑道，在靜止狀態被在後方移動中的泰航客機機翼撞上。長煤客機上190多名旅客仍在等待航空公司處理之後的行程。

日本國土交通省指出，事發在當地10日上午約11時（香港時間早上約10時），長榮航空及泰國航空班機在滑行道發生碰撞。日本放送協會10日稱，泰航班機機翼部份受損，在附近的跑道上可見散落的碎片。

▼有網民在Twitter推文稱所乘班機有延誤，在它可繼續滑行時才看到長榮客機旁停了很多救護車。他起初以為飛機被騎劫，後來才知長榮客機與另一部客機相撞：

警視廳東京機場警察署也證實，兩間航空公司的班機在羽田機場A跑道發生擦撞。機場辦公室稱，在早上11時過後A跑道便關閉，料將導致在機場升降的部份航班延誤。

▼有網民從離處拍下兩部客機的影片：

▼有網民拍下泰航客機受損情況：