特朗普被揭「密件當人情」賓客看光光　自爆「美國計劃攻擊某國」

美國前總統特朗普（Donald Trump）因私藏機密文件案被控37項刑事控罪。路透社6月9日引述起訴書內容，指他曾向外賓透露關於攻擊某個國家的機密計劃。



路透社6月9日稱，起訴書指，特朗普被指於2021年7月在他位於新澤西州（New Jersey）貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部接受一名作家訪問時，跟作家分享由一名軍官起草、關於攻擊某國的計劃。

他稱這些資料是高度機密，他身為總統時可將其解密，但現在已不能。起訴書稱兩人對話被錄音。

內文稱在2021年較晚時於貝德敏斯特舉辦的另一場聚會中，特朗普被指向其政治行動委員會（PAC）的一名代表展示另一個國家的機密地圖，當時他們正討論在當地進行的軍事行動

▼2022年8月8日美國聯邦調查局（FBI）在特朗普私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）內發現的大批箱子，當中藏有不少機密文件、照片、剪報等：

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軍事及核計劃

起訴書指，那些文件顯示的資料包括美國和其他國家的國防和武器能力、美國核計劃、美國面對潛在軍事攻擊的脆弱性、以及回應外國攻擊的、可能的報復計劃。

另類「儲物室」

起訴書附有照片，顯示被指裝有密件的箱存放在海湖莊園舞廳的舞台上。另一些文件存放在海湖莊園的洗手間內。此外有藏於儲物室內的密件散落一地。

▼起訴書附有照片

案中「同黨」

特朗普被指要求助手瑙塔（Walt Nauta）幫忙隱藏機密文件。起訴書稱，他在2022年5月收到大陪審團傳票後，指示瑙塔將64箱文件從海湖莊園儲物室搬走，搬到特朗普的住所。

起訴書稱在特朗普的律師根據傳票在6月2日到海湖莊園搜查儲藏室之前，瑙塔與特朗普通電話，然後將其中30個箱從海湖莊園的特朗普住所，轉移到儲物室。

2017年4月6日特朗普在私人別墅海湖莊園接待中國國家主席習近平（右）。（Reuters）

海湖莊園：是住宅 又是俱樂部

海湖莊園本由美國富商及名媛波斯特（Marjorie Merriweather Post）1924年至1927年命人建成，後來成為她對美國家公園管理局（National Park Service，NPS）的遺贈。

她生前希望它會被用作招待國賓，或當成「冬季白宮」般使用。由於它維修費用龐大，最終交還波斯特基金會。

特朗普1985年成為這大型建築物的新主人，最初將它當成住所使用，後來將它改裝成一個實行會員制、有水療及酒店式設施的俱樂部。他和家人在莊園仍保有與俱樂部區分開來、供私人用途的部份。特朗普亦不止一次在海湖莊園招待外賓。