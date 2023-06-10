日本勢將福島核廢水排海　韓國消費者提前搶鹽　價格飆40％

日本福島擬把核廢水排入大海的爭議鬧得沸沸揚揚，鄰近多國抗議。在韓國，除了民間團體到日本使館示威外，據韓媒6月8日報道，在消費者不安心理下，部份市民搶購鹽，韓國海鹽價格飆升40％。



綜合韓聯社、紐西斯通訊社（Newsis）報道，在韓國生產鹽區域，一包20公斤的海鹽價格達到2萬韓圜（約122港元），較上月升40%，報道稱，背後原因既與產量跌有關，但消費者對日本排放核廢水的不安心理發揮很大作用。

韓聯社指，目前是海鹽「淡季」，即非醃製泡菜的熱門季節，海鹽價格暴漲屬於罕見。

有海鹽生產商老闆表示，他認為最大原因就是日本很快就會排放核廢水，令韓國國民心理不安，出現預先購買的傾向。也有銷售店主稱，有顧客一次過買走50袋海鹽。

在韓國網絡社區，有人上傳購買多袋鹽的照片（Naver「아프니까 사장이다」）

紐西斯通訊社6日報道，韓國人對核廢水的不安感透過網絡社區擴散，尤其是經營海鮮的有關商家，有店主稱開始儲備鹽，也有人上傳購買多袋鹽的照片，「我買了3袋鹽，如果確定放核廢水，我會再買5袋左右。」

共同社6月初報道，東京電力公司開始向福島第一核電站核污水排海隧道注入海水，目前排海項目的隧道工程已基本完工，其他剩餘工程將於6月底全部完工，計劃最遲夏季開始，將經處理稀釋的核污水排出太平洋，估計持續幾十年。