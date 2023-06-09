東亞地區食安堪虞？　日本擬將福島核廢水排入海引多地抗議

日本福島核災已過去12年，但核電站的問題仍未解決。近日，東京電力公司開始向福島第一核電站核污水排海隧道注入海水，目前排海項目的隧道工程已基本完工，其他剩餘工程將於本月底全部完工，計劃最遲夏季開始，將經處理稀釋的核污水排出太平洋，估計持續幾十年。這引起中國、韓國、台灣、俄羅斯等地的高度關注，齊聲指責並表示疑慮。



隨着排海日程逼近，周邊國家政府和民眾對事件持續關注。尤其是日前，東電發表報告，指5月在核電站附近水域捕獲的魚體內，檢測到「銫」的含量達到每千克1.8萬貝克，輻射超標180倍，讓人再次質疑將核廢水排入海的安全性。

本周三（7日），韓國有民間團體抗議日本將福島核廢水排出海，並將「福島核廢水飲水機」的道具送給日本駐韓大使館，惟遭日使館拒收。中國外交部發言人汪文斌同日也表示，海洋是全世界的公共財產，不是日本的「下水道」。中方重申，關於福島核污染水處置問題，日方並非別無選擇，如有鄰國專家也提出長期儲存等更安全穩妥的方案。

日本於今年3月首次運行排放核廢水所需的設備，首次運行的操作包括攪動廢水來使其中含有的放射性物質濃度均勻，並測量當中除「氚」以外的放射性元素含量，確認其已經達到排放標準。據東電稱，「氚」是一種經過淨化處理後仍然無法去除的放射性元素，但公司會將其稀釋至國家安全標準後才排入海洋，餘下放射性元素含量經處理後可忽略不計。

日本龍谷大學環境經濟學家大島堅一表示，儘管東京電力公司對排海進行了環境影響評估並發佈報告，但未來幾十年海洋排放的生態影響是不可能能準確預測的。

到底核廢水中含有甚麼放射性元素，對周邊海域、人體會構成危害？↑點擊影片觀看↑