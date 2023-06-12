法國巴黎行動失敗　市長建議：民眾學習「與老鼠共存」

有花都之稱的法國巴黎不僅人多，那裏也是大量老鼠的家。政府「與鼠搏鬥」6年成效不彰，8日稱將成立委員會，探討讓人與老鼠以較和平的方式共存。



巴黎市政府的決定意味着放棄2017年制定的「滅鼠計畫」，當時當局大灑170萬歐元（約1432萬港元），在市內各處放置密閉的垃圾桶、廣泛使用老鼠藥，還有數以千計的滅鼠行動。

美國政治新聞網站「政治報」（Politico）9日稱，巴黎負責衛生問題的副市長蘇伊里（Anne Souyris） 8日在巴黎市議會宣布「根據市長指示，我們已決定成立一個委員會，探討（與老鼠）共存的問題」。她稱委員會將被賦予找尋與老鼠相處的「有效」以及「巴黎民眾不會覺得難以忍受」的方法。

她稱委員會的任務是制定「控制鼠患的大計劃」，採購數千個新垃圾桶，必要時設置帶毒藥的捕鼠陷阱。委員會將提議對亂拋垃圾的市民採取措施。

老鼠是鈎端螺旋體屬細菌的載體。但蘇伊里稱，老鼠不會給公眾健康造成影響，而鈎端螺旋體病（Leptospirosis）的主要風險人群是清潔工人，這個群體可接種疫苗

「花都」巴黎繁華的另一面：市政府也曾為清潔工人罷工、大批垃圾無人清理所苦：

提倡保護動物的非政府組織表示歡迎，它們支持政府對該市嚙齒動物採取「非致命」的管理方法。

不是人人都這麼想。向來對這問題擔心的巴黎第17區區長布拉爾（Geoffroy Boulard）在Twitter語帶譏諷：「蘇伊里團隊永遠不令人失望」，重申政府對鼠患問題不應手軟，「巴黎值得更好的」。