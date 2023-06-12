拒絕選邊站　沙特能源大臣：把握機遇與中國合作

中阿合作論壇第十屆企業家大會在6月11日至12日，於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行。參加會議的沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）明確表示，沙特希望把握機遇同中國合作，而不是競爭。



據沙特媒體《中東日報》和法新社12日報導，沙特投資部稱，會議在11日見證了約30項投資協定的簽署，總價值達100億美元，涉及技術、可再生能源、農業、房地產、礦產、供應鏈、旅遊和醫療等多個領域。

據央視新聞介紹，中阿企業家大會迄今為止已舉辦十屆，而本屆大會是其中規模最大、參與人數最多的一屆。阿盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）指出，共建「一帶一路」和全球發展倡議引領下的中阿合作為阿拉伯地區吸引技術和投資創造了寶貴機會。

圖為6月11日，沙特利雅得舉行中阿合作論壇第十屆企業家研討會，沙特外交大臣費薩爾（右）在活動上發言。（Reuters）

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，中國的石油需求仍在增長，沙特希望把握機遇同中國合作，針對西方國家對沙中兩國關係表露的懷疑心態，阿卜杜勒-阿齊茲更直言會選擇「無視」，他只會前往「遍地機遇的地方」。

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問沙特期間，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）也表示到沙中合作關係「可能會加強」。布林肯則回應稱美國「不要求任何人在中美之間做出選擇」，但認為美國仍然是該中東大多數國家的首選合作夥伴。

美媒《紐約時報》認為，拜登政府一直試圖挽回與沙特關係，但沙特已明確表示，沙特不會在國際權力鬥爭中選邊站。報道分析指出，沙特是全球最大的石油出口國，中國是全球最大能源消費國，沙特和中國的雙邊關係正是以石油為基礎。然而，隨着兩國政治關係的升溫，美國擔心沙中在安全和敏感技術領域的合作正在加深。

2023年3月，全球最大石油公司沙特國家石油公司（Saudi Aramco，沙特阿美）宣布了兩項重大交易，總額超1000億元人民幣，並鞏固其作為中國最大原油供應商的地位。

阿卜杜勒-阿齊茲指出與其同中國競爭，不如同中國合作：「中國的石油需求仍在增長，因此我們當然必須抓住其中的一部分需求。」

一段時間以來，中國和沙特的經濟聯繫不斷取得積極進展，已成為沙特最大的貿易夥伴。去年12月，中沙兩國相繼舉行了中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會和元首會晤，並簽署了共建「一帶一路」倡議與「2030願景」對接實施方案。

路透社指出，隨着中沙兩國關係發展，提高了中國同海灣阿拉伯國家合作委員會之間簽署自貿協定的成功前景，該談判自2004年以來就一直在進行之中。

沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih）表示，沙特需要讓自國的產業出口：「中國是阿拉伯國家重要的發展夥伴，阿中穩步提升的貿易往來為雙方未來的投資合作描繪了光明前景。」