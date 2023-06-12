中阿合作論壇第十屆企業家大會沙特阿拉伯舉行

新華社6月11日稱中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，來自20餘個國家的逾3000名代表參會。



本屆大會為期兩天，以「中阿攜手、共創繁榮」為主題，將圍繞貿易、金融、基礎設施、能源、綠色產業等議題展開交流研討，以期凝聚共識、增進務實合作。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）、阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）、沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih）等出席大會開幕式並發表主旨演講。

費薩爾表示，本屆大會是深化阿中傳統友誼的重要平台，將致力於推動阿中雙方攜手共建造福民眾的共同未來，並積極維護世界和平與發展。

蓋特認為，阿中關係源遠流長，本屆企業家大會是首屆阿中峰會的延續與落實，在全球經濟放緩的背景下有着尤為重要的意義。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih，右）同日在一活動發言。（Reuters）

法利赫表示，中國是阿拉伯國家重要的發展夥伴，阿中穩步提升的貿易往來為雙方未來的投資合作描繪光明前景。

中阿企業家大會暨投資研討會是中阿合作論壇框架下重要的機制性活動，由中國貿促會、阿拉伯國家聯盟秘書處等共同主辦，每兩年輪流在中國和阿拉伯國家舉辦，致力於推動雙方經貿關係發展。