秦剛：中國與洪都拉斯關係強勁起步

據中國外交部消息，6月11日上午，中國國務委員兼外長秦剛在北京出席洪都拉斯駐華使館開館儀式，同洪都拉斯外長雷納（Eduardo Reina）共同為使館揭牌。



秦剛代表中國政府致以熱烈祝賀，表示，兩個月前，中國和洪都拉斯在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，實現了兩國人民的夙願，開創了中洪關係的新時代。兩個月來，雙方堅定履行建交承諾，推動雙邊關係強勁起步。中洪關係快速發展的事實充分證明，堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨、人心所向，中洪建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。

洪都拉斯駐華大使館2023年6月11日上午在北京開館，洪都拉斯外交部長雷納（Eduardo Reina）和中國外長秦剛共同為大使館揭牌。（央視影片截圖）

秦剛指出：「卡斯特羅總統正在對中國進行的國事訪問具有里程碑意義。習近平主席同卡斯特羅總統舉行歷史性會晤，必將引領雙邊關係邁上新高度、實現新發展。中方願同洪方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，不斷深化各領域互利合作，將中洪關係打造成不同規模、不同國情、不同制度國家友好合作的新典範。」

雷納表示，在卡斯特羅總統對華進行國事訪問期間，舉行洪都拉斯駐華使館開館儀式具有重要意義。建交兩個多月來洪中關係的快速發展，證明了卡斯特羅總統戰略決策的正確。同中國建立外交關係，開啟了洪都拉斯同世界關係的新時代，為中洪打開了通向一個繁榮發展偉大國家的大門。洪方將堅定恪守一個中國原則。相信洪中關係一定會不斷加強，碩果纍纍，造福兩國人民。

應中國國家主席習近平邀請，洪都拉斯共和國總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）6月9日至14日對中國進行國事訪問。

2023年3月26日，國務委員兼外交部長秦剛在北京與洪都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署了《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。（新華社）

洪都拉斯外交部3月25日發表聲明，正式宣布與台灣「斷交」。次日，中國同洪都拉斯簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，確定兩國建立大使級外交關係。洪都拉斯成為中國的第182個建交國。