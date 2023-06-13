美商務部出入口管制增43實體　部份涉培訓中國軍機機師

美國商務部6月12日將43個實體列出入口管制名單，包括曾由私人保安公司「黑水」創辦人普林斯（Erik Prince）經營的先豐服務集團有限公司（Frontier Services Group Limited），該公司被指用於培訓中國軍機機師，並從事其他威脅美國國家安全的活動。此外，南非試飛學院（Test Flying Academy of South Africa, TFASA）也在名單，該飛行學校被指招募英國退役機師，以訓練中國軍機機師，早前已遭英國當局調查。



新列入管制名單的實體，包括先豐在中國、肯尼亞、老撾和阿聯酋的單位； TFASA 在南非、中國、阿聯酋和英國的單位，以及中國航空工業集團（AVIC）在中國和南非的單位。這些公司被指利用西方和北約資源，向中國軍機機師提供培訓，因而被列入名單。

新增的43個被管制實體中，有31個屬於中國，當中部份涉及收購美國原產項目，以支持中國的軍事現代化，例如開發高超音速武器。另有部份涉嫌協助中國侵犯人權，包括鎮壓新疆的維吾爾族及其他少數民族成員。

美國商務部官員阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）表示，必須阻止中國獲取美國的技術和知識，以實現他們的軍事現代化計劃。