美國官指中國在古巴蒐集情報　白宮料不影響布林肯訪華行程

美國白宮說，目前美中雙邊關係緊繃，但總統拜登致力於保持雙邊溝通渠道暢通。



綜合路透社和彭博社報道，白宮發言人柯比星期一（6月12日）在簡報會說，他預計有關中國在古巴設間諜基地的報道，不會影響國務卿布林肯本週晚些時候的中國行程。

《華爾街日報》上週引述美國官員稱，中國正在古巴設立對美國的新監聽基地。

柯比說，美國已向古巴政府表達了對古巴在其領土上開展中國間諜活動的擔憂。他說：「我們知道，目前美國和中國的雙邊關係緊張，（但）總統希望與中國保持溝通渠道暢通的想法並沒有改變。」

同日，布林肯被問及《華爾街日報》的報道時說，拜登政府已採取外交措施，減緩了中國在世界各地投射軍事力量的努力。

布林肯指中國在古巴設監聽設施，是北京在全球擴大存在的一部份。

他說，美國政府2019年已知道中國正在升級海外情報收集的努力，但時任總統特朗普沒有採取足夠的應對措施。

布林肯稱，拜登政府上任後已採取應對行動並取得了一些成果，但他沒有具體說明取得什麼成果。

布林肯說：「根據我們的專家評估，我們的外交努力已減緩了中國在這方面的努力。」

針對美國政府稱已掌握有關中國在古巴經營「間諜中心」的資訊，中國外交部發言人汪文斌星期一在例行記者會上回應指出，美國官方和媒體在所謂中國在古巴修建「間諜設施」問題上散布了一系列自相矛盾的信息，再次上演了一出「美國否定美國」的鬧劇。

一名美國官員上星期六（10日）向路透社披露，布林肯預計將在星期天（18日）訪問北京。中國外交部星期一被問及此事時說，中方目前沒有消息發布。

本文獲《聯合早報》授權轉載

