中國對美國出口所佔份額雖下降　仍穩居美國最大貿易夥伴之列

在對美國的商品出口方面，中國的一些市場份額被亞洲競爭對手搶佔，但仍穩居美國最大貿易夥伴之列。



據彭博社報道，總部在加拿大的物流科技公司Descartes星期一（6月12日）發布一份分析報告，上述內容是關鍵要點之一。

Descartes研究了過去20年中國對美國集裝箱運輸出口的總體份額。中國在2010年達到44.5%的峰值，到2017年基本不變，然後開始了5年的下滑。2023年前5個月，中國的份額為35.8%。

Descartes的行業執行副總裁琼斯（Chris Jones）在一份聲明中寫道：「中國所佔美國集裝箱進口量的份額一直在緩慢下降，但仍然是美國進口的十大商品類別中許多商品的主要原產國，儘管越南、印度、泰國和印尼等南亞和東南亞國家已迅速建立起許多商品類別的產能。」

Descartes說：「這突顯出美國企業正在學習採用包括中國在內的多國採購策略。」

這份報告進一步證明，雖然爆發了與美國的貿易戰、新冠疫情還有俄烏戰爭，西方政府也採取行動遏制中國崛起成為先進技術的領導者，但中國作為出口大國的地位在這個時期保持得相當好。

外交關係委員會高級研究員、前拜登政府官員塞策（Brad Setser）說，「中國的出口額比疫情前增加了1萬億美元（約7.8萬億港元）。它的出口額比特朗普發動貿易戰時增加了1萬億美元，」「一大堆旨在降低貿易吸引力的重要政策措施並沒有產生使中國降低對貿易依賴的效果。」

塞策在彭博社最新一期Odd Lots廣播節目中表示，其他因素的影響更大。

「最終，所有這些因素比我們2019年時辯論的問題——是否對我們與中國貿易的三分之一、三分之二或全部加征關稅——更重要，」他說。

本文獲《聯合早報》授權轉載

