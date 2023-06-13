美國憂中國「填補決策空白」　申請重返聯合國教科文組織

聯合國教科文組織（UNESCO）6月12日宣布，美國已正式提交申請，以重新加入教科文組織，並計劃償還逾6億美元（約46.8億港元）欠款，預料7月交由全體成員國表決。



《衛報》引述美方官員表示，美國作出此舉，是憂慮中國正填補華府在組織決策中遺下的空白，特別是制定全球人工智能（AI）及技術教育標準等領域。

華府已在2024年預算中申請1.5億美元（約14億港元），用於支付教科文組織會費及欠款，預計在欠款還清之前，未來數年亦會有同類要求。

中國駐聯合國教科文組織代表楊進12日在會上表示，「美國兩次從聯合國教科文組織當中退出，對該組織的工作產生了負面影響，作為國際組織的成員是很嚴肅的事情，我們希望美國的這一次回歸意味着其承認本組織的使命和目標，願意認同真正的多邊主義，推動國際合作。」

他續指，「我們希望聯合國教科文組織按照規章制度敦促美國及時繳納欠繳的分攤會費、足額繳納分攤會費。」

聯合國教科文組織2011年接受巴勒斯坦加入，美國及以色列同年停止資助，並在2013年喪失投票權。美國前總統特朗普（Donald Trump）政府2017年指教科文組織存在反以色列偏見及管理問題，決定完全退出。