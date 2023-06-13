美國研究：氣候變化讓加州山火面積擴大了4倍

一項新研究顯示，在1971年到2021年期間，美國加州夏季山火的面積增加了大約4倍，而氣候變化是山火肆虐的主要原因。



在過去的50年，加州夏季山火的燃燒面積一直在增加。其中最大的10場山火都發生在過去20年，在2017年後出現8宗大型山火，2020年則出現了5宗。

彭博社報導，這項於6月12日刊登在《美國國家科學院院刊》的研究指出，在1996年至2021年間，加州北部和中部森林的夏季燒毀面積增加了4倍；預計到了2050年，加州夏季山火的燃燒面積或平均增加50%。

西班牙穆爾西亞大學的氣候研究員圖爾科（Marco Turco）與同僚共同設計了這項研究，以量化並確定加州夏季山火燃燒面積的增加，有多少由人為氣候變化造成，另有多少由自然變化造成。

研究員對1971年至2021年加州夏天的溫度和森林火災資料進行了統計分析，再利用模型展示了過去數十年在沒有人為溫室氣體排放的情況下，瞭解火勢的可能演變走勢。

結果顯示，與沒有氣候變化的情況相比，加州山火燃燒的面積增加172%，人類活動產生溫室氣體排放是山火頻發的成因之一。

專家指出，加州山火肆虐還與乾燥天氣使乾枯植被易燃、春夏季高溫使山區積雪減少而融化時間提前、降雨減少等氣候因素相關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

