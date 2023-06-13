日本公布「異次元級少子化對策」拼生育　大幅增加生育及家庭支援

日本首相岸田文雄6月13日公佈了一系列措施，以扭轉出生率下降的趨勢。政府把措施形容為「異次元級少子化對策」，大幅增加對育兒及家庭支援金額鼓勵生育。



日本的出生率持續下降，儘管政府採取了一系列措施來扭轉這一局面，但在2022年已從1990年的1.57下降至1.26的歷史最低點。

岸田文雄表示，低出生率是一個巨大問題，關係到國家社會和整個經濟，無法再拖，並表示「現在是到2030年代扭轉生育率下降趨勢的最後機會」。

圖為6月13日，岸田文雄在記者會宣布促進生育未來戰略方針，以扭轉出生率下降趨勢。（Reuters）

政府未來將逐步擴大對父母家庭支援及育兒政策開支，目標是2030年代初將兒童保育支出從現在的4.7萬億日元支援增加一倍。

據日本政府資料顯示，新政策考慮增加每月定額子女支援至高中畢業，同時廢除資產審查，並在第三胎起增加每月支援金額。同時對生育支援，把分娩費用納入國民保險，並提高分娩和育兒的一次性金額支援。

新措施將對有子女的家庭在居住貸款上給予援助，及在申請公營房屋上給予優先次序。在育兒所方面，新政策亦會讓所有未達就學年齡的兒童進入育兒所暫托，協助同時工作的夫婦照顧子女。

新措施中的提高分娩和育兒的一次性金額支援已在4月實施，其他的將預料在2024年初陸續實施。