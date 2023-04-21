聯合國報告：香港生育率全球最低僅0.8　印度人口將超中國290萬

聯合國人口基金（United Nations Population Fund，UNFPA）4月19日公布的年度「世界人口狀況」報告，指香港生育率在全世界敬陪末座，每名女性僅生育0.8名孩子。



數據顯示印度正在成為世界上人口最多的國家，今年年中人口將較中國多290萬。排第三的美國，估計人口為3.4億，與印度相距甚遠。

報告稱有關數據反映的是截至2023年2月的可用資訊。

根據聯合國19日公布的數據，印度以14.28億人口超越中國（14.25億），正式成為全球第一人口大國。聯合國的人口增長預測模型顯示，到2064年印度人口規模將達17億。

儘管印度和中國將佔全球估計人口80.45億的三分之一以上，但這兩個亞洲大國的人口增長一直在放緩，中國的減慢的速度比印度快得多。

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報告指出，全球有三分之二的人生活在生育率低的國家或地區。出生率最低的國家或地區是香港（0.8），其次是韓國（0.9）、新加坡（1.0）、澳門和聖馬力諾（San Marino）是1.1、中國大陸和阿魯巴（Aruba）是1.2。今起到2050年，歐洲是唯一預計將出現整體人口下降的區域。

報告稱，來到2050年，8個國家將佔全球人口預計增長的一半：剛果民主共和國 （DRC，剛果（金））、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

香港特區政府統計處月2月17日最新出版的《香港統計月刊》，香港的生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，由1991年的每千名女性，便有1281名活產嬰兒，下跌至2021年的772名，跌幅近40%，失守800名大關，創30年新低。疫下市民生育減少，而總和出生率更持續低於更替水平。新冠病毒疫下市民生育減少，2021年不足37,000名嬰兒出生。

統計處分析指多個原因造成總和生育率下降。其中三分一1976年出生女性到45歲仍未有生育，比率15年間升近半；初婚年齡中位數升至30.6歲，20%「４字頭」女性保持單身。