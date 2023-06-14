越南北部斷電　遊客不堪高溫「逃離」下龍灣

越南北部斷電導致當地旅遊業受衝擊，有遊客因斷電加上天氣炎熱，紛紛逃離旅遊景點下龍灣。



據越南快訊報道，下龍市近日多個地區出現斷電情況，世界自然遺產下龍灣的部分遊客因難以忍受高溫天氣和斷電帶來的不便，決定更改住宿地點或縮短行程離開。

6月初與朋友一起到下龍灣旅遊的新加坡遊客偉超（32歲，音譯）說，他們抵達的第一晚就碰到斷電。「我們無法忍受待在酒店內，因為實在太熱了。」

越南下龍灣為最受外國遊客的景點之一。（ Getty/file）

酒店第二晚又斷電，他們被迫坐在酒店大廳的地板上，靠着扇風度過漫長一夜。他從當地居民口中得知斷電可能還會在接下來幾天持續後，決定縮短行程回家。

印度遊客克里斯南通過愛彼迎在下龍市租了一個單位，第一晚在便利商店購物時遇上斷電，必須摸黑走八層樓回到住處。他們一家人隔天決定搬走。

越南停電衝擊跨國企業工廠運營

今年以來，越南接待了460萬人次的外國旅客，佔全年800萬人次目標的約六成。目前正值夏天旅遊旺季，許多遊客會到沙灘旅遊勝地度假。

疫情後，越南重新迎接大批海外旅客到訪。（Getty）

氣温時而上升至40攝氏度

受厄爾尼諾現象影響，越南北部地區雨水減少，熱浪頻繁出現，氣温有時上升至40攝氏度。

炎熱的天氣導致電力需求大增。越南電力監管局局長陳越華透露，北部的電力需求達2萬兆瓦，天氣熱時更達2萬4000兆瓦，但電力供應只有1萬7500兆瓦到1萬7900兆瓦。

北部地區平均每天面對3090萬千瓦時（kWh）的電力缺口，高峰期的電力缺口高達5080萬千瓦時，導致越南電力集團不時突然切斷北部地區的電供。