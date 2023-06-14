烏軍解放村莊實態：無人的頹垣敗瓦　反攻成果有限

烏克蘭反擊行動已開始，並宣稱成功解放了數個村莊。英國廣播公司（BBC）跟隨軍隊前來聲稱解放了的村莊，發現有村莊實質已沒有人，所有村民已經逃難，只留下頹垣敗瓦。



BBC記者拍攝的，是位於頓涅茨克州的Neskuche，是烏克蘭近日反擊中成功解放了的村莊之一。

Neskuche在烏克蘭語中有「不沉悶寂寞」的意思，但現場拍攝的畫面卻是一整個寂寞。整條村一個人都沒有。散落在平原上的屋無一不是有損毀的痕跡，不是屋頂被炸毀，就是牆身穿了彈洞。拍攝隊路過寫着是食品或醫療中心的小店，但全都人去樓空。

圖為6月13日，頓涅茨克州的Neskuche，到處都是損毀的房屋。（Reuters）

村落中沒有戰壕或明顯的防禦設施，攻防戰就在建築物間進行。就在拍攝的途中，烏攻向俄軍遠處的據點發砲攻擊，要求拍攝隊早點離開。

如此的村落成功解放，並不能算作是很好的「戰果」。

俄羅斯在近日數度宣稱擊退烏軍進攻，聲稱對方遭受「大量傷亡」。儘管部分明顯遭誇大，烏克蘭確實蒙受了損失：包括16架美國M2布拉德利（M2 Bradley）步兵戰車，4架豹2主戰坦克。這些數字相比起烏軍全軍歐美支援數字來說並不怎麼大，但也說明着進攻的成果目前十分有限。