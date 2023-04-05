特朗普出庭否認34控罪　他受審日經歷這些流程

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月4日抵達紐約（New York）曼哈頓刑事法院（Manhattan Criminal Courthouse）後正式遭拘捕，並於東部時間4日下午2時15分（香港時間5日上午2時15分）出庭應訊。他否認34項控罪。



佛州居民特朗普3日離開佛羅裡達（Florida），美國東部時間下午3時30分左右抵達紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）。他當晚入住紐約第五大道的特朗普大廈。

特朗普4日下午1時30分左右離開紐約第五大道的特朗普大廈，前往曼哈頓下城的刑事法庭自首，正式被拘捕。他抵達法院後在社交媒體稱：「嘩（WOW），他們要逮捕我，不敢相信這會在美國發生」。

↓特朗普在紐約法院出庭應訊↓

根據包括路透社、《衛報》和美國全國公共廣播電台（NPR）在內的英媒、美媒，正常情況下，被告被捕後、出庭應訊前會被關押在法庭附近的牢房，但這不會發生在特朗普身上。

特朗普會直接被帶到法院後方的走廊，並乘搭升降機抵達法庭所在樓層，之後經公共走廊步入法庭。他不會帶手銬，但附近會是全副武裝的聯邦特工。

法庭召開聽證會後，特朗普正式面對相關指控。他被提審後否認34項控罪，法庭幾乎肯定會允許他保釋。聽證會一結束，特朗普便會立即前往機場並飛回佛羅里達的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），並於當晚發表演講。

由於主審法官梅爾昌（Juan Merchan）拒絕傳媒直播過堂情況，媒體有機會拍到身在庭內的特朗普，但無法拍得代表律師表明當事人不認罪時、特朗普的反應。

↓特朗普抵達法院前，他的支持者和反特朗普人士在法院附近集會↓

特朗普因向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費一事而遭大陪審團起訴。

美媒3日引述消息報道，特朗普將面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。在美國支付封口費並不違法，不過特朗普名下企業在內部賬簿中把這款項報銷為「法律費用」，此舉或觸犯偽造商業紀錄的控罪。