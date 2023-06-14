習近平晤阿巴斯　中巴建戰略夥伴關係　聯合聲明全文

應中華人民共和國主席習近平邀請，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）於2023年6月13日至16日對中國進行國事訪問。



兩國元首就中巴雙邊關係和巴勒斯坦問題深入交換意見，達成廣泛共識。兩國元首高度評價中巴傳統友誼，一致認為中巴雙方始終相互信任，彼此支持，一致同意中巴兩國建立戰略夥伴關係，全面推進各領域友好合作。

以下是聯合聲明全文：

一、雙方將繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。巴方堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政；重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力；堅定支持中方在涉港問題上的立場，支持中方在「一國兩制」框架下維護國家安全的努力，堅定認為香港事務純屬中國內政，強烈譴責外部勢力干涉香港事務和中國內政的非法行徑；重申涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，巴方堅決反對藉口涉疆問題干涉中國內政。

中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將始終同巴勒斯坦人民站在一起，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決而不懈努力；堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國；支持維護耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀；支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國；支持巴勒斯坦加強內部團結；支持巴勒斯坦在「土地換和平」原則、聯合國有關決議、「兩國方案」等基礎上同以色列恢復和談，實現巴以和平共處。

圖為6月14日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯訪華在北京人民大會堂與習近平會面。（Reuters）

二、巴方高度評價中華人民共和國主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。雙方將開展積極合作，落實好上述倡議，共同推動構建人類命運共同體。

三、雙方將持續推進共建「一帶一路」合作，充分發揮兩國經貿聯委會機制作用，積極推進中巴自由貿易區談判；持續推進兩國文化、教育、新聞等領域交流合作。中方將繼續向巴方提供人道主義援助，支持巴方實施民生和發展建設項目；將繼續向巴方提供人員培訓支持，幫助巴方加強能力建設；將繼續向巴方提供政府獎學金名額，支持巴方將中文納入教育體系。巴方感謝中方長期以來為巴勒斯坦提供的無私幫助。

四、雙方將積極開展合作，推動落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，弘揚中阿友好精神，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體。

五、雙方將在地區和國際事務中加強協調配合，共同堅持真正的多邊主義，捍衛以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同反對霸權主義和強權政治，推動構建新型國際關係。雙方支持弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重各國人民自主選擇適合本國國情的民主發展道路和社會政治制度，堅決反對將人權問題政治化、工具化，堅決反對任何國家以民主、人權為藉口干涉別國內政。