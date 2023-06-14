Bill Gates訪華抵北京　路透社：周五晤習近平

路透社6月14日引述兩名知情人士報道，微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）16日會在訪華期間與中國國家主席習近平會面。報道談到這將是習近平近數年來首次會晤外國私營企業家。



知情人士更指，可能是一對一會面。

比爾·蓋茨14日在Twitter發文，表示他剛抵達北京，是2019年以來的首次。

他稱「很高興能拜訪與蓋茨基金會合作超過15年的合作夥伴，他們一直致力於應對全球健康和發展挑戰。」

他又指「解決氣候變化、健康不平等（health inequity）和糧食不安全等問題需要創新。從開發抗瘧疾藥物到投資氣候變化適應策略，中國在這方面有很多經驗。我們需要為世界各地更多人解鎖這種進步。」

中國國家主席習近平（右）曾在2015年3月28日於海南省博鰲國賓館會見比爾·蓋茨（左）（新華社）

多位美國企業家先後訪華

在比爾·蓋茨訪華前，美國也有多位商界著名人士相繼到訪中國，包括美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）等，不過他們均未有與習近平會面。

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馬斯克5月訪華期間會晤中國外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤等人。