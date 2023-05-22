美媒揭Bill Gates外遇俄羅斯美少女　遭淫媒十一哥愛潑斯坦勒索

美國科技巨頭微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）2年前與梅琳達（Melinda Gates）離婚，當時傳出導火線之一是梅琳達不滿蓋茨與有「淫媒十一哥」之稱的已故「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）密切往來。



現在《華爾街日報》最新報道，愛潑斯坦發現蓋茨與一位俄羅斯橋牌玩家有了婚外情，並且顯然利用這件事來威脅蓋茨，以便維持兩人往來的關係。

「淫媒十一哥」愛潑斯坦曾試圖以此事威脅Bill Gates 點圖了解更多及瀏覽相關照片：

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華爾街日報引述知情人士的說法報道，蓋茨是在2010年左右與當時20多歲的橋牌玩家安東諾娃（Mila Antonova）結識。

愛潑斯坦在2013年與安東諾娃會面，稍後為她上撰寫軟件程式編碼的學校支付學費。在2017年，愛潑斯坦發電子郵件給蓋茨，要求報銷這筆學費。

愛潑斯坦在發出這封電子郵件之前，未能成功說服蓋茨投資參與一個數十億美元的慈善基金，該基金是愛潑斯坦試圖與摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）一起建立的。根據看過那封電郵的知情人士說，訊息背後的含義是，如果蓋茨不繼續保持與愛潑斯坦的關係，他會披露蓋茨的婚外情。

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蓋茨的一位女性發言人表示：「蓋茨先生會見愛潑斯坦純粹是為慈善目的。愛潑斯坦屢次要讓蓋茨先生牽扯到這些事情之外的問題上但失敗，（因此）他試圖利用一段過往關係來威脅蓋茨先生，但沒有成功。」

至於學費一事，發言人說，蓋茨並未付錢，「蓋茨與愛潑斯坦沒有任何財務往來」。

知情人士透露，當愛潑斯坦2017年為報銷安東諾娃的學費聯絡蓋茨時，兩人的關係已經結束多年。

根據LinkedIn基本資料，安東諾娃在2000年至2005年在俄羅斯上大學，稍後在美國創立了一家橋牌俱樂部。後來她成為三藩市灣區（Bay Area）的一名軟件工程師。

橋牌是蓋茨熱愛的興趣之一。他在2010年與20多歲的安東諾娃玩橋牌時，大約55歲。在一段2010年的YouTube影片中，安東諾娃講到她和蓋茨進行橋牌比賽，「我沒有擊敗他，但我試圖用我的腿踢他」。

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華爾街日報根據見到的文件指出，安東諾娃曾試着建立線上橋牌教學事業，並試圖為此取得資金。安東諾娃透過蓋茨的顧問尼科利奇（Boris Nikolic，又譯：尼科里奇）被引薦介給愛潑斯坦，協助為她的創業籌資。兩人在2013年11月於紐約市和愛潑斯坦會面，安東諾娃向愛潑斯坦提出籌資計劃並尋求50萬美元資助，但她後來向媒體表示，愛潑斯坦最終沒有投資這項計劃。

儘管如此，安東諾娃一年後，曾短暫住在愛潑斯坦提供的一間紐約公寓。她說：「我在那裏時，沒有與愛潑斯坦或其他任何人往來。」至於為她付學費一事，安東諾娃說：「愛潑斯坦同意付錢，而他直接付錢給學校。沒有交換，我不知道為何他要這麼做。當我詢問時，他說，他很有錢，希望在他能力之下幫助人們。」

愛潑斯坦生前曾是美國金融家，被控性侵未成年女孩與招攬未成年人從事性交易。他已於2019年在紐約一座聯邦監獄中自殺身亡。

現年67歲的蓋茨曾經承認他與愛潑斯坦會面過幾次，但目的是為了討論慈善事業，而他也坦言後悔與愛潑斯坦往來，形容是個「巨大的錯誤」。

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