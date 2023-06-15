Bill Gates四年來首訪華　讚中國應對氣候等多方面有經驗

微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）6月14日表示自己已抵達中國首都北京，又稱讚中國在包括投資氣候變化適應策略和開發抗瘧疾藥物在內多方面有經驗。



比爾·蓋茨14日在Twitter發文，表示他剛抵達北京，是2019年以來的首次。

他稱「很高興能拜訪與蓋茨基金會合作超過15年的合作夥伴，他們一直致力於應對全球健康和發展挑戰。」

他又指「解決氣候變化、健康不平等（health inequity）和糧食不安全等問題需要創新。從開發抗瘧疾藥物到投資氣候變化適應策略，中國在這方面有很多經驗。我們需要為世界各地更多人解鎖這種進步。」

中國國家主席習近平（右）曾在2015年3月28日於海南省博鰲國賓館會見比爾·蓋茨（左）（新華社）

路透社14日引述兩名知情人士報道，比爾·蓋茨訪華期間、16日會與中國國家主席習近平會面。報道談到這將是習近平近數年來首次會晤外國私營企業家。知情人士更指，可能是一對一會面。

多位美國企業家先後訪華

在比爾·蓋茨訪華前，美國也有多位商界著名人士相繼到訪中國，包括美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）等，不過他們均未有與習近平會面。

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馬斯克5月訪華期間會晤中國外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤等人。