李強6月18至23日訪德國法國　外媒：德方擬縮減會議規模

中國外交部6月15日公布，中國國務院總理李強6月18日至23日訪問德國與法國，其中會與德國舉行第七輪中德政府磋商。外媒政治報（Politico）13日引述消息人士指，德方有意縮減會議規模，以免被指過度親華。



中國外交部發言人汪文斌表示，李強應德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國政府邀請，6月18日至23日對德國進行正式訪問，並舉行第七輪中德政府磋商，以及對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。

政治報13日引述4名知情人士報道，第七輪中德政府磋商在6月20日舉行，德國總理辦公室與其他部門討論縮減規模，包括希望中方代表團較以往的規模縮小，但報道也指，目前未有最後決定。

知情人士又指，在台海、俄烏戰爭局勢下，德國希望避免予人過度親華的形象，尤其是避免給予歐盟內其他夥伴、美國或日本此印象。

報道稱，德國擬在7月初公布對華政策，讓國會討論。

秦剛5月初訪德做準備

中國國務委員兼外長秦剛5月初曾訪問柏林，他當時已表示是為第七輪中德政府磋商做準備，並指「這將是疫情發生以來雙方首次線下舉行政府磋商，也是兩國新一屆政府的首次全面對接。」

他稱中德作為世界上主要經濟大國和全方位戰略夥伴，應從兩國人民的根本利益和全人類的長遠福祉出發，堅持戰略自主、增進政治互信、加強團結合作，他又指中方願與德方一道，作全球經濟復蘇的推動者、世界和平穩定的維護者，戰後國際秩序的捍衛者。