遊德國新天鵝堡兩女遇惡狼被拋深谷1死1傷　美漢被控謀殺企圖性侵

德國南部旅遊勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近，驚傳兩名女性遊客遇襲，造成一人死亡、一人重傷。當地媒體稱，疑犯為一名美國男遊客，企圖侵犯女受害人時遭遇反抗，老羞成怒將兩人拋到50米深峽谷。



綜合德國媒體報道，巴伐利亞邦檢察官Thomas Hörmann）稱兩女在14日下午遇襲。

兩名遇襲女遊客分別21及22歲，當局暫未透露她們國籍。警方指稱襲擊者是名30歲美國公民，他在案發後逃離現場。警方出動逾25車進行追捕，最終將他拘捕，現被警方拘留。

色狼誘兩女走小徑

據指出，兩女14日在可以欣賞新天鵝堡美景的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）附近遇到該名美籍男子。當時她們走在一條登山徑上。

男子聲稱通往觀景點的路難行，將她們引領到一條小徑上，然後開始對21歲女子「出手」。

21歲女受害人最先被騷擾，22歲女友人上前阻止，但被兇徒掐頸及推落斜坡。他將22歲女子推落山後，企圖性侵犯21歲女子，最後也將對方拋落深谷。

兩名女子都墮谷，高度近50米。

目擊者稱看到兩女並排躺在山谷下。

當局出動直升機救起兩名女子，但21歲女子送院，隔晚重傷不治；其22歲友人在救援員抵達時仍有意識，今重傷留院。警方仍在調查案件，他被控謀殺、企圖謀殺以及企圖性侵等罪名。

警方尚未公開疑犯身份。

新天鵝堡是歐洲最受歡迎的目的地之一。（路透社）

新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一，每年吸引約140 萬遊客，其中夏季平均每天接待約6,000 人。附近的瑪莉安橋也是熱門觀光點。