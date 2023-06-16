帕勞指中國船隻進入專屬經濟區　以此為由邀美軍進駐

帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠普斯（Surangel Whipps, Jr.，又譯作惠恕仁）說，中國船隻近期多次進入帛琉專屬經濟區，已要求美國軍隊加強在該水域巡邏。



惠普斯星期三（6月14日）在日本東京接受路透社專訪時說，帛琉歡迎美國加強在帛琉的軍事存在，除了美國在帛琉部署的現有海岸警衛隊和民事行動小組之外，也歡迎美軍駐紮。

他說：「無論如何，無論發生什麼，我們都將處於中心位置，所以我們受到保護是很重要的……為了獲得和平，你必須展示力量。」

惠普斯稱，帛琉上個月在附近海域發現中國船隻，這些船隻似乎在帛琉建造的光纖電纜附近進行勘測。他表示，自己將在11月舉行的太平洋島國論壇領導人會議上提出上述問題。

圖為帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠普斯（Surangel Whipps, Jr.，又譯作惠普斯）2023年6月14日在日本東京接受路透社訪問。他稱中國船隻近期多次進入該國專屬經濟區，已要求美國軍隊加強在該水域巡邏。（Reuters）

對此，中國外交部發言人汪文斌星期四（15日）在新聞發布會上說，中國相關船隻在有關海域避風，未進行任何海洋勘察和調查活動。中國已就此通報相關國家。他稱，中國一貫遵守國際法和國際關係基本準則，始終嚴格要求中國船隻依法行使航行自由權和開展科考活動。

他稱，中國一貫主張各方應當多做有利於太平洋島國和平發展和穩定的事情。同時也認為，國與國之間開展安全合作不應針對第三方。

圖為帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠普斯（Surangel Whipps, Jr.，又譯作惠普斯）2023年6月14日在日本東京接受路透社訪問。他稱中國船隻近期多次進入該國專屬經濟區，已要求美國軍隊加強在該水域巡邏。（Reuters）

帛琉、密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia）和馬紹爾群島（Marshall Islands）等太平洋島國在二戰後與華盛頓簽訂了為期數十年的協議。根據協議，美國對太平洋島國負有防衛責任，美國也定期向這些國家提供經濟援助。

路透社報道稱，中國近年來一直尋求加強在太平洋島國的安全部署，去年4月與所羅門群島簽訂了一項安全協議，引起美國、澳大利亞和新西蘭的擔憂。美國等西方國家認為，這項安全協議將允許中國在所國部署軍隊。

隨後，美國於2022年5月和巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）達成了一項防務合作協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

