中國太平洋島國合作文件曝光　密克羅尼西亞警告牽扯該區陷新冷戰

中國國務委員兼外長王毅正在訪問所羅門群島，展開大平洋島國之旅。有外媒日前取得外交文件，指中國有意與10個太平洋島國簽署涵蓋漁業、警務及資訊安全等方面的區域協議，被最少一個國家反對，警告這是中國爭取區域控制權，會把區域拖向中國西方國家陷入新冷戰的風險。



中國在與斐濟會唔前分發了一份名為《中國-太平洋島國共同發展願景》的文件，路透社獲得相關文件。這是一份概述未來五年的行動計劃，中國與太平洋島國將「加強在傳統和非傳統安全領域的交流與合作」。

圖為5月26日，中國國務委員兼外長王毅訪問所羅門群島，與外長馬內列會面並舉行記者會。（AP）

文件稱中方將通過雙邊和多邊方式，為太平洋島國提供警務培訓，建立孔子學園，提供新的邊境管制技術支援，深化漁業等行業的合作，以及促進數據安全規則。文件還提出建立中國-太平洋島國自由貿易區，支持應對氣候變化和抗疫合作等議題。

此前，中國與索羅門群島欲簽署的安全協議在國際間掀起一番波瀾，該草案內容允許中國船艦停靠該國，讓澳洲、美國及紐西蘭等國家擔憂中國因而在太平洋取得軍事立足點。王毅在5月26日於訪問所羅門群島時聲明，中國無意在所羅門建立軍事基地。

太平洋島國的密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）向21個太平洋國家領袖致函，信中反對中國提出的共同發展計劃。信中警告計劃反映中國有意把太平洋先國拉近北京的軌道，強調隨着美國和中國台灣的兩岸問題上日漸緊張，這張會把太平洋島國拖向新冷戰甚至衝突的風險。