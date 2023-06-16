Bill Gates北京演講　盛讚雜交水稻之父袁隆平

6月15日，美國蓋茨基金會聯席主席、微軟（Microsoft）創始人蓋茨（Bill Gates，又譯作比爾・蓋茨）在為全球健康藥物研發中心當天舉辦的特別活動上演講時，盛讚了雜交水稻之父袁隆平，稱其攻克了影響人們生活質量的關鍵問題，得以讓世界上眾多人口都能吃飽飯。



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據蓋茨此前微博發文，他14日稱自己已抵達北京，將就醫藥研發以及應對氣候變化問題與中國尋求合作。他提到，「2019年來，我首次來到北京，期待跟與蓋茨基金會就國際健康和發展問題合作超過15年的夥伴們見面」、「在減少兒童死亡和貧困方面，世界取得了巨大進展，然而全球危機卻讓這些進展受阻」。

比蓋茨表示「要解決氣候變化、健康不公平和糧食安全這樣的問題，我們需要創新，而不論是研發抗瘧新藥到投資氣候適應性解決方案，中國在這些領域擁有大量經驗」，希望將中國的成功經驗分享給世界各地的人。

15日，蓋茨基金會微博發文表示，比爾及梅琳達・蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）當天宣布繼續攜手北京市政府和清華大學，共同支持全球健康藥物研發中心進行藥物研發，用於治療結核病和瘧疾等傳染病，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。

與此同時，蓋茨也在微博中指出，中國在衛生、農業、營養和減貧方面有着非常寶貴的經驗值得與世界分享。期待未來繼續與中國夥伴攜手為全球進步做出更多貢獻。

圖為2023年5月29日，一名參觀者在北京中國科技館「稻穀飄香，禾下追夢——中國攻克雜交水稻難關50周年」展覽為雜交水稻之父袁隆平雕像拍照。（新華社）

而根據蓋茨基金會公布的比蓋茨演講稿，他在演講中還盛讚了雜交水稻之父袁隆平：

「袁隆平的成就一直深深吸引着我，他培育出了世界上第一個雜交水稻品種，不僅改變了中國的農業和經濟，還幫助養活了眾多的人口。受他的工作啟發，全球最重要的農業研究平台——國際農業研究磋商小組（CGIAR）在水稻研究上投入了更多資金。袁隆平還培訓了來自50多個國家的3,000多名水稻科學家，讓他們把經驗帶回自己的國家。數十億人因此得以生存和發展，很難想像還有什麼創新能與之媲美。

如今，世界需要新一代的水稻品種。蓋茨基金會一直在支持中國科學家培育能夠經受惡劣天氣考驗（比如2014年菲律賓的颱風）而茁壯生長的雜交水稻。巴基斯坦最近也開始種植新品種，產量提高了三分之一以上。

但由於各種原因，新水稻品種在非洲國家沒能實現同樣的普及。因此，基金會支持了中國和西非水稻科學家開展合作，不僅培育適應當地條件的新品種，還與當地夥伴合作，確保農民能夠獲得這些新品種，從而適應日益惡化的氣候條件。目前在一些西非國家開展的試點項目表明，當地的糧食可以實現高達50%的增產。

這個例子再次突顯了夥伴關係的重要性。如果沒有中國團隊和他們在水稻育種方面的豐富經驗和專業知識，這個項目不會成功。而如果沒有非洲團隊以及他們對當地農民和糧食體系的了解，這同樣也行不通。這樣的合作模式值得在世界各地推廣。」

圖為2017年11月7日，當時正訪華的蓋茨（Bill Gates）現身中南海。（Getty Images）

公開資料顯示，全球健康藥物研發中心（GHDDI）由比爾及梅琳達・蓋茨基金會、清華大學和北京市政府於2016年共同創立。作為中國首家以PPP（政府與社會資本合作）模式創辦、非營利性質的新型藥物研發機構，GHDDI致力於開發創新藥物和全新技術以應對全球健康領域的重大疾病挑戰。

GHDDI專注於從實驗室到臨床的轉化研究。GHDDI的重點研究領域包括抗病毒研究以及結核病、瘧疾等疾病研究。

最新消息，6月16日稍晚時分，國家主席習近平將在北京會見美國蓋茨基金會聯席主席蓋茨。