路透社：英國安全事務國務大臣與唐鳳會面

台灣數位發展部部長唐鳳日前到倫敦出席科技週活動，路透社6月16日引述消息人士報道，她曾在當地與英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）會面，打破英國高層官員避免與台灣官員會面的慣例。



其中一名知情人士指，唐鳳與董勤達在14日會面，雙方討論共同安全議題。不過英國多名官員及多個政府部門都拒絕披露雙方談論細節，內政部則稱不會評論官員私人會面內容。

唐鳳的辦公室亦沒有回應報道，但曾稱她訪英期間可能拜訪政府部門，以及到一間專門設計低軌道衛星的公司視察。而她在15日於Twitter上載閱讀一本關於科技與社會的新書，指該新作是源自作者2019年與董勤達的對話。她亦指自己向董勤達學習，一同推動自由的未來。

由多國議會組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）的保守黨議員裴倫德（Luke de Pulford）認為，今次可能是首次有出席內閣會議的英國官員與台灣官員會面，形容是創下先例，讓其他官員可以跟隨。

台灣對上一次有官員訪英是在去年6月，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中到當地討論加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事。而在同年11月，時任英國國際貿易部負責貿易政策的副大臣漢茲（Greg Hands）則訪台，與台灣總統蔡英文會晤，但引來北京方面的不滿。