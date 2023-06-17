曝光美國「五角大樓文件」揭越戰機密專家逝世　享耆壽92歲

1971年泄露美國越戰內幕的吹哨人——埃爾斯伯格（Daniel Ellsberg）——星期五（6月16日）去世，享年92歲。



埃爾斯伯格原為美國國防部軍事分析師。1971年，他把一份名為「五角大樓文件」（Pentagon Papers）的約7000頁軍事機密文件，泄漏給《紐約時報》，揭發美國政府隱瞞越戰真相。「五角大樓文件」加劇了美國的反戰浪潮。美國時任總統福特最終在1975年宣佈越南戰爭結束。

埃爾斯伯格也是一名堅定的反核武器活動家。2017年，他出版了一本關於核威脅的著作，書名為《世界末日機器：核戰爭策劃者的自白》（The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner）。

法新社報道，埃爾斯伯格3月宣佈，醫生2月17日告訴他，他患有末期胰腺癌，只剩下約六個月壽命。

患病後，埃爾斯伯格仍繼續為反核活動發聲，他接受記者訪問時談到核戰爭的持續威脅，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭帶來的威脅。

埃爾斯伯格的妻子和子女星期五（16日）發表聲明說，埃爾斯伯格臨終前有家人陪伴在側，沒有經受任何痛苦。

聲明說，「他很高興不用再遵守醫生五年來的無鹽飲食規定。在他人生的最後幾個月裏，熱巧克力、羊角麵包、蛋糕、罌粟籽貝果和煙三文魚，給了他更多的快樂」。

埃爾斯伯格的妻子帕特里夏、兒子羅伯特和米高，以及女兒瑪麗還說，埃爾斯伯格去世前重看了他最喜歡的幾部電影。

越南戰爭從1955年至1975年，前後持續了約20年，是美國歷史上持續時間最長的海外戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

