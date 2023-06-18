美國財政部將中國大陸與台灣列入匯率操縱觀察名單

美國財政部星期五（6月16日）將中國大陸、台灣等經濟體列為匯率操縱觀察名單。台灣央行對此回應，將持續針對匯率政策等議題與美國溝通。



綜合法新社和台灣風傳媒報道，美國財政部在提交給國會的半年度匯率政策報告中說，美國沒有將任何一個貿易夥伴列為匯率操縱經濟體，但在觀察名單方面，去年被移除的瑞士重新被納入觀察名單中，中國大陸、台灣、韓國、德國、馬來西亞和新加坡也都保留在觀察名單中。

美國財政部的衡量標準是，對美國的巨額貿易順差、大量的經常帳盈餘，以及對外匯市場持續、單方面干預的證據。

美國財政部說，中國大陸的匯率政策值得關注，因為北京政府從沒有公布有關干預外匯的資訊，而且「其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度」。

一名美國財政部官員表示，中國大陸與美國的貿易不平衡是大陸留在名單上的另一個因素。但日本在最新報告中被剔除。

美國財政部長耶倫在聲明中說：「去年美國貿易夥伴的大部份外匯干預，都是以拋售美元的形式進行，這些行動有助於讓他們的貨幣走強。」她還說，儘管全球經濟的韌性比許多人預期的還來得更強，但俄烏戰爭給前景帶來壓力，並加劇能源和糧食不安全的狀況。

針對被列入觀察名單，台灣央行說，本次匯率政策報告的檢視期間為2022年全年，由於台灣去年對美國商品及服務貿易順差為510億美元，經常帳順差對生產總值比率為13.3%，觸及美方檢視標準，因此被列入觀察名單。

台灣央行強調，台灣央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續針對總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

