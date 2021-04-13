美國15日將發布匯率報告　美媒：中國不會被列為匯率操縱國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-13 09:42

美國財政部4月15日將發布拜登（Joe Biden）政府首份半年度匯率政策報告。美國傳媒4月12日引述知情人士稱，在最新匯率政策報告中，中國不會被列為匯率操縱國。

2020年12月1日，拜登在特拉華州威爾明頓的皇后劇院提名耶倫為財政部長，拜登在宣布提名的新聞發布會上發言。（AP）

據美國彭博社4月12日報道，據知情人士透露，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將在其首份半年度匯率政策報告中拒絕將中國列為匯率操縱國，此舉使美國得以避免與北京方面發生新的衝突。

這份報告預定4月15日發布，但尚未最終確定，目前還不清楚何時發布。

知情人士表示，耶倫的團隊還討論了逆轉特朗普政府2019年舉措的可能性，該舉措降低了一個經濟體是否為了競爭優勢而操縱匯率的門檻。這可能會導致該機構將其審查的國家數量減少近一半。

知情人士還稱，儘管中國將不會在美國財政部即將發布的報告中被貼上操縱匯率的標籤，但美國財政部官員擔心，中國正通過國有銀行的活動來掩蓋對匯率的干預。

圖為2021年4月9日，美國總統拜登在總統辦公室聽取每周經濟簡報。（AP）

在2021年1月的提名確認聽證會上，耶倫對議員們説，美國應該反對其他國家對本國貨幣進行操作的企圖。

耶倫還暗示要改變匯率報告的標準，稱雙邊貿易赤字不應被視為「一個統一的指標」。

在特朗普（Donald Trump）時代，2019年8月5日，美國財政部宣布將中國列入匯率操縱國。但為了在中美貿易談判中贏得讓步，2020年1月13日，美國財政部公布半年度匯率政策報告，取消認定中國為匯率操縱國。