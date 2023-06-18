布林肯訪華之旅開始　料出席會議　英媒稱明晤習近平

美國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日早上乘美國空軍軍機飛抵中國北京，展開2天訪華之旅。他是美國總統拜登（Joe Biden）2021年1月就任以來訪問中國的最高級別華府官員，也是5年來第一位訪華的美國務卿。



美國務卿布林肯（右）2023年6月18日乘美國軍機抵達中國北京。（Reuters）

布林肯料將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅及中國外交部長秦剛會面。布林肯也有可能獲中國國家主席習近平接見。

英國《獨立報》引述美官稱，布林肯或在19日與習近平會面。路透社引述消息人士稱，布林肯18日和19日在北京出席會議，並可能與習近平會面。

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布林肯16日說此行旨在確保美中兩國競爭不會演變成公開衝突。他稱「激烈的競爭關係需要可持續的外交聯繫，才能確保競爭不會演變成對抗或衝突。」

美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）14日向傳媒介紹布林肯的行程時稱，美方此行不是為在兩國相處上取得某種突破或改變，不一定要達成有連串成果的清單。他稱華府希望此行「至少會減少誤判風險，這樣我們不會陷入潛在的衝突。」

中國外交部則強調，中方會在他訪華期間闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。