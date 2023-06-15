大鬥爭背後的大談判　布林肯訪華不會是無用行程

中國國務委員兼外長秦剛同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月14日通話，當天晚些時候中國宣佈，經中美雙方商定，布林肯將於18日至19日訪華。

這是美國國務卿五年來首次訪華。

從秦剛同布林肯的通話看不出兩國關係得到緩解的跡象。秦剛稱「希望美方採取實際行動，落實兩國元首巴厘島會晤重要共識及美方有關承諾」。這句「希望」代表了中國對美國所做仍然不滿意。在無良好氛圍鋪墊的情況下，為什麼布林肯可以訪華？

既然美國6月14日公開宣稱不期待布林肯訪華能為雙邊關係帶來任何突破性的改變，那布林肯訪華幹什麼呢？到底發生了什麼使得經中美雙方商定而非受到邀請的布林肯一定要訪華？中國希望透過布林肯訪華達成什麼進展？

過去很長時間同布林肯打交道的中國高層官員是王毅，但中國政府換屆之後，秦剛是布林肯的對接人。而秦剛擔任駐美大使期間，布林肯作為國務卿並沒有接見過秦剛，失去了了解中國這位外交明星的先機。圖為2015年王毅同布林肯握手。（新華社）

眾所周知，中美有維持強硬姿態的內生需要，也確實有溝通的必要。那麼，北京對布林肯的不歡迎，美國對布林肯訪華的不抱希望，都只是輿論攻勢嗎？

美國總統拜登已經宣佈參加2024年大選。美國目前的訴求不是佈局中美關係的長遠發展，而是規劃從現在到未來一年，中美關係該如何發展以符合拜登政府的需要。美國大選期間，不管是言論鬥爭還是一線對抗，拜登政府都希望對中美關係進行管理。

布林肯親自同秦剛通話為訪華做鋪墊是比較少見的安排，既然已經和同級別的秦剛電話溝通，是否意味着布林肯訪華志不在同秦剛溝通？布林肯會不會晤更高階的中國官員時有新的內容要商討？布林肯手中是否有拜登政府關切的內容需要緊急談判？

不管結果如何，在新一輪大選周期中，美國主政者有需求，是中國處理中美關係的一個契機。因此，布林肯訪華不會是中美關係如此糟糕情況下的一趟無用的行程。