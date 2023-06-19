英國資助烏克蘭網絡防禦　聯合國指俄阻水壩區人道救援

英國政府6月18日宣布，隨著烏克蘭對俄羅斯發動反攻，英國將擴大資助烏克蘭網絡防禦的計劃。英國將額外提供1600萬英鎊的資金，並可能由其他國際盟友再提供900萬英鎊。



英國政府表示，去年該國已宣布對烏克蘭資助635萬英鎊，以幫助烏克蘭保衛國家基建免受俄羅斯襲擊，現在該國將額外撥款助烏克蘭於網上協防。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，俄羅斯對烏克蘭的攻擊不只是蠻橫地侵略領土，還鎖定銀行、能源等基礎設施，企圖透過攻擊網絡，令無辜的平民受害。 因此新增撥款至關重要，有助阻止這些攻擊、加強烏克蘭的網絡防禦，並提高烏克蘭檢測和禁用的惡意軟件的能力。

辛偉誠預定稍後與商界會面時，將呼籲企業加大對烏克蘭的投資，以幫助烏克蘭在俄羅斯入侵後重建經濟。

另外，自新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩決堤後，俄方官員指死亡人數升至35人。聯合國烏克蘭人道主義協調員布朗（Denise Brown）表示，聯合國請求派員進入俄方臨時軍事控制區，為受影響平民補給，但俄羅斯迄今拒絕。布朗呼籲，俄方應根據國際人道主義法規定的義務行事。