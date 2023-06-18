非洲使團就烏克蘭提和平倡議　克宮：普京感興趣

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，非洲國家就解決俄烏戰爭提出的和平倡議在實施上有難度，但俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）在與非洲代表會談期間表示感興趣，雙方商定進一步進行對話。



俄衛網6月18日引述佩斯科夫稱，「任何一個倡議實施上都很難，難在對比立場，但普京總統展示出有興趣研究這一倡議，他闡述了自己的立場。不是所有條款都能夠與我們立場基本原則有關聯，但這不意味着不需要繼續推進。非洲領導人和普京均表明了繼續對話的政治意願。」

他還說，普京與非洲國家領導人7月將在「俄羅斯-非洲」峰會期間進行會談。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）、科摩羅總統阿扎利（Azali Assoumani）和贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）將出席此次會晤。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）和烏干達以及剛果代表也是代表團成員。非洲國家代表團訪問目的是討論非洲提出的關於和平解決烏克蘭衝突的倡議。

非洲代表團早前到訪了烏克蘭，並與澤連斯基舉行了會談。