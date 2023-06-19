李強訪德之旅開始　稱願發掘兩國合作潛力　妥善處理分歧差異

中國國務院總理李強在6月18日晚抵達柏林勃蘭登堡機場，昨起至23日訪問德國。他稱在變亂交織時代需要中德加強交流合作。他表示，中方願同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異。



他是應德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和法國政府邀請，赴德國進行第七輪中德政府磋商及對德進行正式訪問，並對法國進行正式訪問及出席新全球融資契約峰會。

新華社報道，於當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林勃蘭登堡機場。禮兵沿紅地氈兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是他就任中國國務院總理後首次出訪的第一站，這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。去年，中國國家主席習近平同德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier），就兩國建交50周年互致賀電並通電話，為雙邊關係發展作出戰略引領。近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。

李強指出，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本着相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力訊號

李強強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，愈需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願同德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見德國總統施泰因邁爾，同朔爾茨總理共同主持第七輪中德政府磋商，並出席中德經濟技術合作論壇及中德企業家圓桌會，與德國工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。