2023年最佳航空公司排名出爐　卡塔爾失第一　CX國泰航空排第幾？

撰文：聯合新聞網
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知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於5月31日公布「2023年最佳航空公司排名」。

新西蘭航空公司（Air New Zealand）奪下排行榜冠軍，去年榜首卡塔爾航空（Qatar Airways）位居第2，阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）位居第3。

長榮航空公司（EVA Air）排名第8，是唯一入榜的台灣公司。

國泰航空在2022年排第11位，今年排第幾？點圖放大看2023年的TOP 25倒數排名：

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AirlineRatings.com指出，新西蘭航空5月宣布、預計在2024年推出的「躺平」舒眠艙（Skynest）概念十分吸引人，是評定這家航空公司為第一名的重大因素之一。

AirlineRatings.com總編輯湯瑪士（Geoffrey Thomas）表示，新西蘭航空向來積極創新，不滿足於既有商品及座椅，並指出新西蘭航空設計工作室「針對經濟艙旅客幸福感及舒適度的考量，讓評審印象深刻」。

去年榮登榜首的卡塔爾航空（Qatar Airways）今年落居第2，同時贏得了最佳商務艙、最佳餐飲以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。

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大韓航空公司（Korean Air）排行第4，此外還贏得最佳北亞地區長途航空公司獎；新加坡航空公司（Singapore Airlines）排名第5，另獲頒最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司獎。

排行榜第6至第10名依序為：澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲／維珍航空（Virgin Australia / Virgin Atlantic）、長榮航空、國泰航空（Cathay Pacific Airways）以及阿聯酋航空（Emirates）。

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CX國泰航空在全球最佳航空公司排名第幾？

根據知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於5月31日公布「2023年最佳航空公司排名」，新西蘭航空公司（Air New Zealand）奪下排行榜冠軍，去年榜首卡塔爾航空（Qatar Airways）位居第2，至於香港的CX國泰航空排名......點擊了解更多

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