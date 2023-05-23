全球IQ智商排名：日本奪冠香港第4　菲律賓偏低政府2部門回應

總部位於美國加州的獨立組織世界人口評論（World Population Review，WPR）公布2023年度全球智商（IQ）排名引發外界關注，菲律賓教育部5月19日還因其得分低於平均值而表示會作出檢討。



世界人口評論總部位於加利福尼亞（California）沃爾納特（Walnut），是個沒有任何政治傾向的獨立組織，收集200個國家或地區的數據。

根據世界人口評論公布的排名，全世界人均智商最高的國家或地區，依次為日本、台灣、新加坡、香港、中國大陸、韓國、白羅斯和芬蘭等。

菲律賓人平均智商是81.64，排名第111位，低於全球平均值，引發政府關注。衞生部稱，菲律賓人平均智商偏低，營養不良是關鍵因素。教育部則表示，他們會閱讀這份報告，「在採取干預措施方面，如果還有什麼是我們需要做的，部門內部肯定會展開討論」。

排名前10名的IQ平均值

●日本：106.49

●台灣：106.47

●新加坡：105.89

●香港：105.37

●中國大陸：104.10

●韓國：102.35

●白羅斯：101.6

●芬蘭：101.2

●列支敦士登：101.07

●荷蘭／德國：100.74

報告指，智商分數通常反映當地人可獲得的教育資源，但重要的是，智商並非衡量智力的唯一方法，根據每個國家的學術考試成績、國家獲得諾貝爾獎的數量，或引入新數據可能的可能等，都能找出最聰明的國家，也可以把所有統計數據結合起來。

世界人口評論引述經濟合作與發展組織（OECD）國際學生評估計劃（PISA）2018年公布的研究結果指，在閱讀、數學和科學方面，全球最聰明國家或地區依次為中國大陸、新加坡、澳門、香港、愛沙尼亞、加拿大等。