約翰遜涉誤導國會　英國國會今表決懲罰

英國國會議員星期一（6月19日）將投票表決，對前首相約翰遜（Boris Johnson）在「派對門」調查中說謊祭出懲罰。



法新社報道，由7人組成，以約翰遜所屬保守黨佔多數的特權委員會，6月15日發布了106頁的調查報告，調查結論是約翰遜「在派對門調查中蓄意誤導國會，嚴重蔑視下議院」。

約翰遜擔任英國首相3年，因被曝在新冠大流行期間違反防疫規定，防疫期間在首相府裏大開派對，導致他聲望大跌，最終被迫在2022年7月辭去保守黨黨魁和首相職務，之後留任至9月新首相產生為止。

英國國會對「派對門」調查報告進行投票這天，剛好是約翰遜的59歲生日。而在議會進行表決前夕，另一個保守黨官員在2020年12月舉行派對的影片，被人上載到網上。

擔任英國地方發展、房屋及社區大臣的高文浩（Michael Gove）告訴英國廣播公司（BBC），這是「很糟糕」和「無可辯解」的過錯，並為保守黨違反新冠大流行封鎖措施的行為，向公眾道歉。

圖為英國前首相約翰遜（Boris Johnson）2023年3月22日往國會就「派對門」事件作證。（Getty Images）

由辛偉誠（Rishi Sunak）領導的現任保守黨政府面臨愈來愈多政治問題，英國通貨膨脹居高不下，利率又不斷攀升，經濟壓力已把選民壓得透不過氣來。

預計約翰遜的一些親密盟友將對調查報告投下反對票。據說，約翰遜的盟友對議會計劃取消約翰遜進入議會的通行證毫不在乎。

另有報道指約翰遜私下敦促支持者不要投反對票，理由是議會對他的制裁沒有任何實際效果。

約翰遜的盟友預測，他將爭取在下屆選舉中捲土重來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

