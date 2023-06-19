印度不滿緬甸容許中國在科科群島建立監視和偵察設施

印度政府正就緬甸容許中國在科科群島建立監視和偵察設施，向緬甸表達嚴重關切。科科群島鄰近印度屬地安達曼和尼科巴群島，印度憂慮中國會以此作為蒐集印度軍事活動情報的基地。



《印度斯坦時報》報道，印度政府向緬甸表達嚴重關切，指緬甸政府容許中國在科科群島上建立監視和偵察設施，亦不滿意緬甸答覆指，島上的監測站或基礎建設跟中國無任何關係。

憂慮解放軍正藉島上的監視設備監察印度核潛艦的動向，以及追蹤印度在東部試射導彈和部署在東部沿岸的戰略設備，令中國可以掌握印度導彈的殺傷力等資訊。

印度傳媒報道，島上建設持續十年，據1月的衛星圖像顯示，科科群島的跑道已擴建至長2.3公里，可容許運輸機升降，亦建設了飛機庫、軍營、雷達站等。

科科群島距離緬甸大陸西南面約300公里的，面積超過21平方公里，地理上位處孟加拉灣和馬六甲海峽要道之間，同時跟印度屬地安達曼和尼科巴群島相距只有數十公里。因印度在附近建有有軍事基地，所以科科群島上的軍事建設引起印度關注。

緬甸則指，中國沒有參與島上任何建設。中國外交部過去亦曾駁斥有關中國參與科科群島活動的報道純屬無稽之談。