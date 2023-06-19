布林肯：雙方就地區和全球挑戰進行了熱烈的討論

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在與國家主席習近平會面後，在記丈上表示美國和中國都有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。



布林肯表示，他前來北京是為了加強中美高層的溝通，明確我們的立場和意圖以及存在分歧的領域。當中美的利益一致時，兩國可以共同努力，共同應對跨國挑戰。

布林肯稱，他與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和國務委員兼外長秦剛進行了坦誠、實質性和建設性的討論。他表示，直接接觸和持續的高層溝通是負責任地管理中美分歧並確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。

布林肯表示，從他的中國同行那裡聽到了同樣的話，雙方都同意有必要穩定中美的關係。

布林肯表示，在這些會晤中，雙方就地區和全球挑戰進行了熱烈的討論，包括俄烏衝突、朝鮮問題等。

「我重申了美國長期堅持的一個中國政策，這一政策沒有改變。我們不支持台獨，同時反對任何一方單方面改變現狀。我們期待兩岸分歧通過和平方式解決。」

美國國務卿布林肯在6月18日抵達北京，展開兩天訪華之行。這是布林肯首次以國務卿的身份訪華，他也是自2018年10月以來訪問中國的最高級別美國官員。