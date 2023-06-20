達成穩定關係、避免衝突共識　中美關係在布林肯訪華後止跌

螺旋式下滑的中美關係在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華行後止跌，儘管雙方仍存在明顯分歧，但達成了有必要穩定雙邊關係、避免滑向衝突的共識。



中國國家主席習近平星期一（6月19日）在會見布林肯時說，希望布林肯訪華之行能為穩定兩國關係多發揮積極作用；布林肯也表明，美中有責任和義務管理好兩國關係，這不僅符合美國和中國的利益，也符合世界的利益。

布林肯周日起對中國展開兩天訪問，這是美國國務卿2018年以來首次訪華，也是2021年初拜登入主白宮以來訪華的最高階美國官員。布林肯原本計劃今年2月訪華，但因氣球事件推遲行程。

在與習近平見面前，布林肯先在周日下午與中國國務委員兼外長秦剛舉行長達八個小時的會談和晚餐。星期一上午，他與中共政治局委員、中央外辦主任王毅舉行約三小時會談。

王毅在會談中提到，應扭轉中美關係螺旋式下滑，但也措辭強硬地把中美關係惡劣現狀歸咎於華盛頓。

中美官方直到星期一下午才發布習近平將會見布林肯的消息。

據新華社發布的現場照片，習近平在會見時單獨坐在長桌一端，他的左右兩側分別是王毅和布林肯領銜的中美兩方對話團隊。會議桌的中央放置了荷花，寓意「以和為貴」。

中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，會議桌上中央放置了荷花裝飾。（路透社）

學者：習表達願與美方團隊直接溝通對話意願

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，習近平在見布林肯同時，也見了雙方對話團隊，表達了願意與美方團隊直接溝通對話的意願。

習近平在開場白中說：「雙方同意共同落實好我和拜登總統峇釐島會晤時達成的共識，雙方在一些具體的問題上也取得了進展，達成共識，這很好。」

他也表示，希望布林肯此次訪華，能夠為穩定中美關係多發揮積極作用。

據新華社會後發布的消息稿，習近平在會談中也說，世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。

根據美國國務院發布的消息，布林肯在開場白中說，美中有義務和責任管控彼此間的關係，「美國將致力於這麼做，這既符合美國的利益，也符合中國和世界的利益」。

布林肯星期一在離開北京前接受媒體訪問時形容，中美在過去幾天「邁出了積極的一步」。

他說，訪華期間的每次會議上，他都強調高層直接接觸和持續溝通是負責任地管理分歧和確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。「我從中國同僚那裏聽到了同樣的看法。我們都同意有必要穩定我們的關係。」

朱鋒指出，布林肯訪華最大的成效是雙方都表達了比較明確的政治共識，也就是要避免誤判、避免衝突升級，讓關係能夠更加有效地管控。

布林肯訪華：美國國務卿布林肯6月19日在釣魚台國賓館準備與中國中央外事委員會辦公室主任王毅（未圖示）會面。（Reuters）

分析：外界對中美關係可保持「審慎樂觀」

外界此前對布林肯此次訪華的期望並不高，但從兩天中美高層的接觸看，兩國關係有望重新回到去年11月中美元首會晤的節點。中國外交部北美大洋洲司司長楊濤星期一晚間向媒體形容，布林肯訪華對中美關係而言是「新的開始」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝受訪時指出，布林肯訪華後，外界對中美關係可保持「審慎樂觀」。

他說，雙方之前釋放的信號是不要抱太高期望，顯著降低外界預期，「以至於在任何空間找到一些共同點，都可以視為勝利」。