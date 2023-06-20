澳洲最年輕安樂死個案　23歲罕病女不堪劇痛折磨　訣別至親好友

澳洲名為Lily Thai的女子因患上罕見疾病，長期臥床並忍受極度疼痛，決定在6月21日進行安樂死。她將成為南澳州（South Australia）1月通過自願協助死亡法案後，接受自願安樂死（voluntary euthanasia）的最年輕個案。



澳洲《廣告人報》20日稱，現年23歲的Lily Thai患有自身免疫性自主神經節疾病（auto-immune autonomic ganglionopathy），身體會攻擊自身神經系統，現時病情已惡化至多個器官衰竭，左腦出現嚴重病變，須使用鼻胃管灌食，每天都會嘔吐多次。

她正在當地一善終服務中心接受紓緩護理，上週已簽署文件，定於21日走完人生最後一程。當天醫生將以靜脈注射方式供應藥物，這將在10秒內結束她的生命。

Lily稱她做出決定後，朋友和家人都非常難過，但病情已令她無法掌控自己的生活：

我認為疼痛太嚴重了，不值得（我繼續捱下去），我只想把它（生命）掌握在自己手中。 Lily Thai解釋做出決定的原因

澳洲名為Lily Thai的女子（躺在床上吃薯條者）因患上罕見疾病，長期臥床並忍受極度疼痛，2023年6月21日將進行安樂死。她會成為南澳州（South Australia）1月通過自願協助死亡法案後，接受自願安樂死（voluntary euthanasia）的最年輕個案。（Facebook截圖）

對於這個決定，她的看法是：

我不會再有任何痛苦，我不會再受這些問題的困擾，終於可擺脫我承受了這麼多年的痛苦了。 Lily Thai

她在17歲時被診斷出患有埃勒斯-當洛二氏症（Ehlers-Danlos Syndrome），一年後上呼吸道感染，之後便無法正常行走、排便、飲食。她原先被認為患有腦脊液漏（CSF leak），多番求醫後才得出現有診斷。

她下決定後非常平靜，已寫好交給親友的信，並提前計劃自己的葬禮。

她在人生最後一次郊遊中，被她的好朋友兼護理人員Danika Pederozolli帶到海灘，欣賞着大海、浪聲野餐。Danika說，會記住好友充滿活力的態度、積極和溫暖的氣質，又指自己能認識Lily非常幸運，會永遠想念她。