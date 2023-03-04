比利時婦狠殺5子女16年後如願安樂死　案情離奇又涉金主伸援？

現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，隔年被判處無期徒刑，如今她在自己的要求下已接受安樂死。（她的代表律師說，她已在28日死去，那是案發16周年。）



《BBC》報道，萊爾米特2007年2月28日趁丈夫不在時，接連殺害四名女兒和一名兒子，犯案後輕生未果，最終打電話給急救單位求助，震驚比利時社會。萊爾米特2008年被判處無期徒刑，隨後於2019年被轉移到精神病院。

（編按：萊爾米特後來告訴警方，讓外界一窺作案動機。她稱當丈夫不在時，她不得不在家帶孩子，這讓她感到「絕望和被困」。

她在庭上供稱，自從一名中年醫生沙爾（Michel Schaar）住進家中，她身為妻子及母親的角色便受干擾。但另一方面，沙爾是她們一家的「金主」，支付大部份賬單。

萊爾米特殺死13歲的女兒諾拉（Nora）後將遺體放在沙爾所用的浴缸。當她被問及為何這麼做時，她說「我想傷害他，諾拉是他最疼的孩子。」

案發後萊爾米特與丈夫離婚，她說：「我為他生了一個兒子，然後殺了他。由於我自己的過錯，我失去所有的孩子。他們從來不應獲得這樣的對待。」

我應受苦，至死方休——這是我的懲罰。 萊爾米特

當年兇案發生後，震驚當地社區，以下為當時民眾悼念幾位遇害小孩的狀況：（按圖了解）

+ 4

當年萊爾米特的律師辯稱她精神錯亂不應該坐牢，但陪審團認定她犯有謀殺罪並裁定無期徒刑。她的委任律師表示，她近來取得了各種醫學意見，按照比利時安樂死的程序做出決定。

比利時法律允許選擇安樂死，但只有在遭受無法忍受的心理痛苦、無法治癒的絕症時才行，而且申請者必須要清楚了解到自己的決定。

據了解，比利時2022年約有2966人選擇安樂死，比2021年增加了10％，癌症是常見原因，但相關人員透露，如今有愈來愈多人提出不同類型且難以承受的痛苦，從心理到生理問題都有。

相關文章：不想照顧罕病女 英國狠母竟讓她「活活胖死」 全身多處潰爛亡

+ 11

延伸閱讀：

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 美國演員湯姆賽斯摩過世

防關島被共軍轟炸癱瘓 美軍「分兵戰略」反陷入大麻煩？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】