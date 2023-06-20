鐵達尼號觀光潛艇救援困難　水底沒GPS　乘客經驗之談：逃生無門

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦」（Titan）失蹤至今逾12小時，搜救人員已全力前往失事海域尋找潛艇下落。但是水下搜救十分困難，能否趕得及在時限內尋找到失蹤潛艇會是最大關鍵。



美國海岸防衛隊6月19日指出，推測潛水艇剩下70至96小時的氧氣，也就是超過兩日的搜救時間。但這可謂分秒必爭，要尋找到在水底失蹤的潛艇如同大海撈針。

該小型觀光潛艇名為「泰坦」（Titan），由碳纖維與鈦製作，全長21英尺（約6.4米），海洋之門探險公司稱潛艇存有96小時的氧氣。（OceanGate Expeditions官網）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格（David Pogue）2022年受邀搭乘潛艇探索鐵達尼號。波格表示潛艇未有搭載逃生艇或後備裝置，而即使內邊人員希望離開潛艇直接游出水面也是不可能的事，潛艇的門只能從外打開：「沒有外邊的人協助，是沒法離開潛艇。」

一般而言，在水底的交通工具都會配備一個名為「Pinger」的發聲裝置，用以在危急時供搜救人員探測其位置。因為GPS和無線電均無法在水底運作，聲音是最可靠的溝通方法，目前未知該觀光潛艇是否有配備這裝置。

現時觀光潛艇可能面對的，除了失聯問題，還有是壓載系統出現問題，讓潛艇在水底一定位置無法升降。又或是潛艇在探索過程中被鐵達尼號的殘骸卡着，無法移動，但這會是一個頗為糟糕的情況。

鐵達尼號潛艇位於大西洋約1.4萬英尺的水中，這是只有使用專門設計的潛上艇才能到達。潛艇必需有強靭的壓力艙抵禦水壓，有電池提供暖氣讓乘員保持溫暖，還有空氣循環裝置提供乾燥且可呼吸的氧氣。

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若潛艇卡在如此深的海底，能施以救援的幾乎就只能依賴水下的無人潛艇。美國海軍有一架救援艇，儘管救援艇只能潛到2000英尺的海底，但海軍還可以依賴一架遙控的裝置協助進行更深的搜救。例如2022年美軍在南海約1.2萬英尺海底打撈一架墜毀的F-35戰鬥機。該裝置名為CURV-21，可潛至2萬英尺的深度。

根據提供觀光服務的OceanGate網站，泰坦號潛艇氣氣足夠讓五名乘員生活96小時。在許多潛水艇中，空氣一般都是採用循環式的，裝置會清除二氧化碳並加入氧氣，但當船失去清除二氧化碳的能力，內裏的空氣將無法維持生命。

而當潛艇的電池耗盡，無法運行加熱，在冰冷的深海中維持溫暖時，潛艇內的溫度會逐步下降。而如果潛艇的壓力艙失壓，水從外邊湧進潛艇內，內邊的人的結局將會是迅速且致命的。

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