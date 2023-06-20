鐵達尼號觀光潛艇失蹤公司CEO在座　探險家出發前推文令人更擔心

一艘載客到海底觀賞鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇6月18日早上下潛個多小時後在大西洋北美洲海域失蹤。除了一名名英國富商，法國潛水器駕駛者Henry Nargeolet，推出觀光服務的OceanGate Expeditions的創辦人Stockton Rush也在船上。



這艘也名為「鐵達尼」（Titanic）的潛艇，外界估計它的緊急氧氣供應還足以供氧70至96個小時。美國和加拿大的海岸警衛隊正在相關海域加緊搜救。

它的失蹤地點距離美國麻省東部鱈魚角（Cape Cod，又譯作科德角）約1448公里，與加拿大東部紐芬蘭與拉布拉多省海岸相距370公里，潛水深度約4公里。

乘客之一：公司創辦人

英國天空新聞20日稱，潛艇中有一名駕駛員和4名「任務執行者」（mission operators）。 除了英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding），另有兩人Henry Nargeolet及Stockton Rush都在船上。

Stockton Rush是一個專業機師，他19歲時已成為全球當時最年輕噴氣式運輸機機師。

圖為OceanGate Expeditions創辦人Stockton Rush。（OceanGate網頁）

乘客之二：潛艇駕駛者

負責駕駛這觀光潛艇的Henry Nargeolet曾任指揮官，在法國海軍服役25年。在他服役期間，成為海軍深潛隊隊長。

根據Five Deeps Expedition，他離開海軍後，他加入法國海洋研究所（IFREMER）。

Five Deeps Expedition是一間匯集科學家、工程師和潛水員執行任務的公司。

Henry Nargeolet已帶團探索鐵達尼號殘骸數次，並參與過世界各地的眾多科學和技術探險。

圖為駕駛觀光潛艇的Henry Nargeolet。（E/M Group網頁）

乘客之三：富商探險家

59歲的哈丁是著名商人、探險家及機師，在阿聯酋定居。他是總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation的主席。它是一間進行銷售和運營公司，在商務航空行業提供一系列服務。

其家人指他身在潛艇上，其繼子一度在facebook上寫道，哈丁在潛艇上失蹤，呼籲各界為他祈禱。不過，其繼子隨後刪除了帖子，理由是尊重家人的隱私。

哈丁經常參加探險活動，個人擁有3項健力士世界紀錄。其中在2019年7月，他駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極41,000公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

2022年6月，美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁也是其中一名座上客。

圖為英國富商哈丁（Hamish Harding）。（Action Aviation網頁）

▼相信屬於哈丁的Twitter上，也有他參加OceanGate行程的帖子，發出日期為6月17日。

▼其公司翌日也發帖，指哈丁已乘上潛艇，並上載他出海時的照片。他在帖寫道，由於加拿大紐芬蘭的惡劣天氣，這次行程很可能是2023年首次，也是唯一一次載人前往鐵達尼號的任務。

據指出，OceanGate所用的潛艇一般可搭載5人，通常包括1名駕駛員、3名付費乘客及1名解說員。今次是該公司今年來第5次同類觀光旅程，由上週開始，預計22日結束，乘客需每人支付25萬美元。所得盈利用於鐵達尼號的研究。

OceanGate是一個非牟利機構，Stockton Rush是管理它的OceanGate基金會受託人董事會，旨在催化新興海洋科技，以推進海洋科學、歷史和考古學的發現。

1912年4月14日深夜至15日凌晨，當時為世界上最大郵輪的鐵達尼號，從英國修咸頓（Southampton）至美國紐約港首航的第5天，與一座冰山發生擦撞後在北大西洋發生海難。事件中成1,514人死亡，成為歷史上最嚴重的和平時期船難。

鐵達尼號沉船位置在海平面以下約3,800米海底，距離加拿大紐芬蘭海岸外約600公里處。