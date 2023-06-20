美媒：中國擬在古巴北部沿岸建設新軍事設施

《華爾街日報》引述現任和前任美國官員報導，中國和古巴正就在古巴建立一個新的聯合軍事訓練設施進行談判，引起華府警覺。因這意味中國可能得以在距離佛羅里達海岸僅100英里處駐紮軍隊，及展開情報行動。



《華爾街日報》6月20日報導，美國情報報告顯示，中國在古巴北部海岸建設新軍事設施的討論已進入後續階段，但尚未得出結論。拜登政府已經與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易，並試圖瞭解其認為古巴可能對讓渡主權的擔憂。

美國官員稱，美國高度機密的新情報中提到中國擬在古巴建立的新訓練設施，他們認為這些情報有說服力但較零散（fragmentary）。決策者和情報分析人員在對此的解讀中表達了不同程度的擔憂。

現任和前任美國官員指出，有關軍事設施可以為中國提供一個平台，使其有可能在島上永久駐軍，並擴大其情報收集範圍，包括針對美國的電子竊聽。

報導引述一位現任和一位前任美國官員表示，最讓美國擔憂的是，該設施是中國「141專案」的一部分；這項目是中國解放軍旨在擴大全球軍事基地和後勤支援網路的舉措。

《華爾街日報》6月8日披露中國在古巴設立間諜基地以秘密監聽美國；中國與古巴都指報導毫無根據，純屬造謠。美國官員對此作出自相矛盾的回應，最初稱有關報導不準確，之後白宮6月10日承認這些設施早已存在。

最初否認《華爾街日報》報導的白宮國家安全委員會發言人柯比早前說，因為涉及敏感資訊，他們當時不能提供詳細細節。不過，情報部門後來同意對外證實這個基地成立於2019年。

圖爾克還說，他希望人權事務辦公室的預算能增加一倍，以加強全球監測。雖然人權是聯合國4大「支柱」之一，與和平與安全、法治和發展並列，但它只獲得一般預算的4%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

